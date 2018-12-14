Три месяца вне футбола: стала известна сложность травмы легионера "Динамо"

За 15 минут до конца основного времени поединка Лиги Европы датчанин получил травму ноги и не сумел самостоятельно покинуть поле.

Как стало известно, футболист получил перелом лодыжки.

"Хочу поблагодарить всех, кто мне написал. Я действительно чувствую любовь из Киева, а также из дома. Моя косточка сломана. Ожидается, что на восстановление уйдет 2-3 месяца - это хорошие новости для меня. Я вернусь сильнее", - говорится в записи Дуелунда.

Отметим, что 21-летний футболист провел за "Динамо" 6 матчей в УПЛ (1 гол, 1 ассист) и три встречи в Лиге Европы.

Напомним, "Динамо" потерпело поражение в конце группового этапа Лиги Европы.