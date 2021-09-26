Три людини загинули в результаті НП з поїздом в штаті Монтана
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Поїзд зійшов з рейок в окрузі Ліберті (штат Монтана) в суботу, як мінімум три людини загинули. Про це повідомив телеканал CBS з посиланням на окружного шерифа і заяву залізничної компанії Amtrak, якій належить потяг, передає УНН.
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За словами представника правоохоронних органів, вони мають у своєму розпорядженні підтвердженої інформації про загибель трьох осіб.
"Приблизно о 16:00 (01:00 за часом Києва неділі) поїзд Empire Builder 7/27 зійшов з рейок близько Джопліна. Згідно з попередньою інформацією, в поїзді знаходилися 147 пасажирів і 13 членів поїзної бригади. Amtrak співпрацює з місцевою владою в транспортуванні постраждалих пасажирів і евакуації решти , - цитує CBS заяву Amtrak. За даними газети The New York Times, постраждали не менше 50 осіб.
Як раніше повідомив телеканал KXLY, який є підрозділом телекомпанії ABC, поїзд курсує між Сіетлі (штат Вашингтон) і Чикаго (Іллінойс). За його відомостями, на місці працюють рятувальні служби.
Інформація про причини події поки не наводиться.
Нагадаємо
Наприкінці серпня на Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд: через аварію тоді затримувалось 5 потягів.