Три человека погибли в результате ЧП с поездом в штате Монтана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Поезд сошел с рельсов в округе Либерти (штат Монтана) в субботу, как минимум три человека погибли. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на окружной шерифа и заявление железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд, передает УНН.
Детали
По словам представителя правоохранительных органов, они располагают подтвержденной информации о гибели трех человек.
“Примерно в 16:00 (01:00 по времени Киева воскресенья) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных”, — цитирует CBS заявление Amtrak. По данным газеты The New York Times, пострадали не менее 50 человек.
Как ранее сообщил телеканал KXLY, который является подразделением телекомпании ABC, поезд курсирует между Сиэтле (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс). По его сведениям, на месте работают спасательные службы.
Информация о причинах происшествия пока не приводится.
Напомним
В конце августа в Запорожье с рельсов сошел грузовой поезд: из-за аварии тогда задерживалось 5 поездов.