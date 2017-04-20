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Три людини загинули під час масових антиурядових протестів у Венесуелі

Три людини загинули під час масових антиурядових протестів у Венесуелі

Київ • УНН

 • 10296 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Венесуелі 19 квітня загинули двоє студентів і національний гвардієць через стрілянину під час протестів проти президента Ніколаса Мадуро, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Кількість демонстрантів зросла до сотень тисяч, опозиціонери вийшли на вулиці Каракаса та інших міст, звинувачуючи Мадуро в підриві демократії і зануренні країни в хаос, водночас прихильники Мадуро провели свою демонстрацію в столиці на заклик президента.

Н.Мадуро заявляє, що опозиція прагне перевороту, щоб покласти край соціалізму у Венесуелі.

Опозиція зазначає, що Ніколас Мадуро перетворився на диктатора і звинувачує його уряд в озброєнні цивільних для поширення насильства і страху.

Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули під час протестів у Венесуелі.

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