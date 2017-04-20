Три людини загинули під час масових антиурядових протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Венесуелі 19 квітня загинули двоє студентів і національний гвардієць через стрілянину під час протестів проти президента Ніколаса Мадуро, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Кількість демонстрантів зросла до сотень тисяч, опозиціонери вийшли на вулиці Каракаса та інших міст, звинувачуючи Мадуро в підриві демократії і зануренні країни в хаос, водночас прихильники Мадуро провели свою демонстрацію в столиці на заклик президента.
Н.Мадуро заявляє, що опозиція прагне перевороту, щоб покласти край соціалізму у Венесуелі.
Опозиція зазначає, що Ніколас Мадуро перетворився на диктатора і звинувачує його уряд в озброєнні цивільних для поширення насильства і страху.
Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули під час протестів у Венесуелі.