Три человека погибли во время массовых антиправительственных протестов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Венесуэле 19 апреля погибли двое студентов и национальный гвардеец из-за стрельбы во время протестов против президента Николаса Мадуро, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Количество демонстрантов возросло до сотен тысяч, оппозиционеры вышли на улицы Каракаса и других городов, обвиняя Мадуро в подрыве демократии и погружении страны в хаос, в то же время сторонники Мадуро провели свою демонстрацию в столице на призыв президента.
Н.Мадуро заявляет, что оппозиция стремится переворота, чтобы положить конец социализма в Венесуэле.
Оппозиция отмечает, что Николас Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.
Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле.