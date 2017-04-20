Три человека погибли во время массовых антиправительственных протестов в Венесуэле

Количество демонстрантов возросло до сотен тысяч, оппозиционеры вышли на улицы Каракаса и других городов, обвиняя Мадуро в подрыве демократии и погружении страны в хаос, в то же время сторонники Мадуро провели свою демонстрацию в столице на призыв президента.

Н.Мадуро заявляет, что оппозиция стремится переворота, чтобы положить конец социализма в Венесуэле.

Оппозиция отмечает, что Николас Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.

Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле.