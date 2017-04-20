Три человека погибли во время массовых антиправительственных протестов в Венесуэле

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34636 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100566 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152478 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114871 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115586 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106951 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152610 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Три человека погибли во время массовых антиправительственных протестов в Венесуэле

Три человека погибли во время массовых антиправительственных протестов в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Венесуэле 19 апреля погибли двое студентов и национальный гвардеец из-за стрельбы во время протестов против президента Николаса Мадуро, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Количество демонстрантов возросло до сотен тысяч, оппозиционеры вышли на улицы Каракаса и других городов, обвиняя Мадуро в подрыве демократии и погружении страны в хаос, в то же время сторонники Мадуро провели свою демонстрацию в столице на призыв президента.

Н.Мадуро заявляет, что оппозиция стремится переворота, чтобы положить конец социализма в Венесуэле.

Оппозиция отмечает, что Николас Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.

Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле.

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