Три леви розірвали двох співробітників сафарі-парку у Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У йорданській провінції Ель-Балка три леви напали на ветеринара і його помічника в сафарі-парку, передає УНН з посиланням на Sky News Arabia.
Відзначається, що напад стався біля клітки з тваринами, де працював йорданський ветеринар і його помічник з Пакистану. При цьому охоронці сафарі-парку прийшли на допомогу до них через кілька хвилин.
Обидва постраждалих з численними пораненнями були відправлені в лікарню, проте по дорозі померли.
Уточнюється, що леви, що напали на людей, були приспані.
Як повідомляв УНН, у Миколаївському зоопарку чоловік стрибнув у клітку з тиграми і загинув.