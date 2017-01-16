Три льва разорвали двух сотрудников сафари-парка в Иордании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В иорданской провинции Эль-Балка три льва напали на ветеринара и его помощника в сафари-парке, передает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.
Отмечается, что нападение произошло возле клетки с животными, где работал иорданский ветеринар и его помощник из Пакистана. При этом охранники сафари-парка пришли на помощь к ним через несколько минут.
Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако по дороге умерли.
Уточняется, что львы, напавшие на людей, были усыплены.
Как сообщал УНН, в Николаевском зоопарке мужчина прыгнул в клетку с тиграми и погиб.