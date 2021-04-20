Три іспанські клуби можуть придбати голкіпера Луніна

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український голкіпер мадридського “Реала” Андрій Лунін може змінити клубну прописку під час майбутнього літнього трансферного вікна, інформує УНН з посиланням на “Fichajes”.

Деталі

З моменту свого приїзду в Іспанію Лунін пройшов кілька переходів на правах оренди (в “Леганес”, “Вальядолід” і “Реал Ов’єдо”), під час яких український гравець не мав можливості повністю розкрити свій потенціал.

Тепер інтерес до футболіста проявляють три представники еліти іспанського футболу: “Бетіс”, “Гранада” і “Ейбар”.

Перехід українця може відбутися за угодою оренди, так і повноцінним трансфером, адже “Реал” не проти заробити на продажу гравця.

Зазначимо, що у поточному сезоні Лунін зіграв один матч за клуб — в Кубку Іспанії з командою 3-ї ліги “Алькояно” (1:2), після чого команда вилетіла з турніру на стадії 1/16 фіналу.

Доповнення

“Бетіс” займає шосте місце в Ла Лізі, “Гранада” — 8-ме, “Ейбар” — останній.

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