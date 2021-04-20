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Три испанские клубы могут приобрести голкипера Лунина

Три испанские клубы могут приобрести голкипера Лунина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинский голкипер мадридского “Реала” Андрей Лунин может сменить клубную прописку во время предстоящего летнего трансферного окна, сообщает УНН со ссылкой на “Fichajes”.

Детали

С момента своего приезда в Испанию Лунин прошел несколько переходов на правах аренды (в “Леганес”, “Вальядолид” и “Реал Овьедо”), во время которых украинский игрок не имел возможности полностью раскрыть свой потенциал.

Теперь интерес к футболисту проявляют три представителя элиты испанского футбола: “Бетис”, “Гранада” и “Эйбар”.

Переход Украинской может произойти по соглашению аренды, так и полноценным трансфером, ведь “Реал” не против заработать на продаже игрока.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин сыграл один матч за клуб — в Кубке Испании с командой 3-й лиги “Алькояно” (1: 2), после чего команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала.

Дополнение

“Бетис” занимает шестое место в Ла Лиге, “Гранада” — 8-е, “Эйбар” — последний.

Украинские Национальные Новости

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