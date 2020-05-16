Три футболісти провідного клубу Серії А зазнали травм після відновлення тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Римська "Рома" отримала значну кількість травмованих футболістів після відновлення тренувального процесу команди, передає УНН з посиланням на "RomaPress".
За даними ресурсу, травми отримали Пау Лопес, Даніель Фусато і Дієго Перотті.
У Лопеса проблема з зап’ястям, у Перотті м’язова травма лівого стегна, а Фусато отримав травму м’яза правого стегна.
Зазначимо, що з моменту відновлення тренувального процесу пройшло трохи більше тижня.
Додамо також, в активі воротаря Лопеса 34 проведені матчі за “Рому” у всіх турнірах сезону, в активі Перотті 19 поєдинків при 4 голах.