Три футболісти провідного клубу Серії А зазнали травм після відновлення тренувань

За даними ресурсу, травми отримали Пау Лопес, Даніель Фусато і Дієго Перотті.

У Лопеса проблема з зап’ястям, у Перотті м’язова травма лівого стегна, а Фусато отримав травму м’яза правого стегна.

Зазначимо, що з моменту відновлення тренувального процесу пройшло трохи більше тижня.

Додамо також, в активі воротаря Лопеса 34 проведені матчі за “Рому” у всіх турнірах сезону, в активі Перотті 19 поєдинків при 4 голах.