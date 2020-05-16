Три футболиста ведущего клуба Серии А получили травмы после восстановления тренировок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Римская "Рома" получила значительное количество травмированных футболистов после восстановления тренировочного процесса команды, передает УНН со ссылкой на "RomaPress".
По данным ресурса, травмы получили Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти.
У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти мышечная травма левого бедра, а Фусато получил травму мышцы правого бедра.
Отметим, что с момента возобновления тренировочного процесса прошло чуть больше недели.
Добавим также, в активе вратаря Лопеса 34 проведены матчи за "Рому" во всех турнирах сезона, в активе Перотти 19 поединков при 4 голах.