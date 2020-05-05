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Три черкаські лікарні отримали майже 3 млн грн від МХП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Черкаська обласна, міська інфекційна та центральна районна лікарні днями отримали понад 2,4 млн грн допомоги від агрохолдингу МХП та їх Благодійної організації “Благодійний фонд МХП-Громаді”. Про це повідомляє об’єднання влади та благодійників “Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”, передає УНН.

Три черкаські лікарні отримали майже 3 млн грн від МХП

“Це вже повторні візити благодійників у медичні заклади в межах платформи співпраці бізнесу, влади і громади „Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19“. Крім засобів індивідуального захисту для персоналу, медичні заклади отримали важливе для порятунку важких хворих обладнання, зокрема кисневі концентратори та монітори пацієнта” — зазначають в об’єднанні.

За словами головного лікаря Черкаської обласної лікарні Олександра Дудника, така підтримка особливо цінна, бо саме це обладнання потрібно для реанімаційних заходів, що може використовуватися не лише під час пандемії.

Від імені медперсоналу за допомогу подякувала і головний лікар Черкаської інфекційної лікарні Світлана Волгіна, зауваживши, що допомога від благодійників на першому етапі боротьби з пандемією зіграла важливу роль, бо запасів засобів індивідуального захисту для медперсоналу у лікарнях було недостатньо.

Головний лікар Черкаської ЦРЛ Микола Гуськов зазначив, що допомога від МХП дозволяє максимально розгорнути потужності медзакладу і разом з тим якнайкраще захистити лікарів і надати допомогу хворим.

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За словами координатора Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслана Пономаренко, вже більше місяця команда МХП здійснює виїзди в лікарні, ФАПи та амбулаторії Черкаської області, щоб передати засоби індивідуального захисту, дезінфектори та обладнання для боротьби з коронавірусом. На сьогодні здійснено вже близько 40 візитів, у найважливіші з них — повторно.

“Ми намагаємося, щоб наша допомога була найбільш ефективна і потрібна, тому як тільки отримували перші поставки, одразу розподіляли і передавали їх в лікарні. На те, щоб закупити обладнання, знадобилося трохи більше часу. В обласну лікарню за період карантину передаємо допомогу вже вчетверте, адже ця лікарня готова прийняти найбільше хворих”, — каже Пономаренко.

Директорка Благодійного фонду “МХП — Громаді” Тетяна Волочай зазначає, що пошук, замовлення, закупка, розподіл і передача допомоги — надзвичайно трудомісткий процес, де задіяна велика кількість людей і ресурсів, для цього працювала велика команда фахівців.

Від імені всіх медиків Черкащини дякує за допомогу керівниця управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова і зазначає, що підтримка МХП у боротьбі з COVID-19 на Черкащині була завжди вчасна і потрібна.

Довідка УНН: МХП — найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка — “Наша Ряба”. Власник компанії Юрій Косюк.

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