Три черкасские больницы получили почти 3 млн грн от МХП

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 16242 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 83358 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111531 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183092 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186325 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393276 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227141 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502663 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349697 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230815 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 12336 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11777 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10822 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11047 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10284 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145062 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133048 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221096 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393276 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502663 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 16242 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39380 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38982 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46467 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76625 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Три черкасские больницы получили почти 3 млн грн от МХП

Киев • УНН

 • 15701 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы на днях получили более 2,4 млн грн помощи от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации “Благодійний фонд МХП-Громаді”. Об этом сообщает объединения власти и благотворителей “Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19” , передает УНН.

Три черкасские больницы получили почти 3 млн грн от МХП

“Это уже повторные визиты благотворителей в медицинские учреждения в пределах платформы сотрудничества бизнеса, власти и общины „Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19“. Кроме средств индивидуальной защиты персонала, медицинские учреждения получили важное для спасения тяжелых больных оборудования, в частности кислородные концентраторы и мониторы пациента”, — отмечают в объединении.

По словам главного врача Черкасской областной больницы Александра Дудника, такая поддержка особенно ценна, потому что именно это оборудование нужно для реанимационных мер, что может использоваться не только во время пандемии.

От имени медперсонала за помощь поблагодарила и главный врач Черкасской инфекционной больницы Светлана Волгина, отметив, что помощь от благотворителей на первом этапе борьбы с пандемией сыграла важную роль, так как запасов средств индивидуальной защиты для медперсонала в больницах было недостаточно.

Главный врач Черкасской ЦРБ Николай Гуськов отметил, что помощь от МХП позволяет максимально развернуть мощности медучреждения и вместе с тем лучше защитить врачей и оказать помощь больным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты

По словам координатора Черкасского областного штаба противодействия коронавируса от МХП Руслана Пономаренко, уже больше месяца команда МХП осуществляет выезды в больницы, ФАПы и амбулатории Черкасской области, чтобы передать средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и оборудование для борьбы с коронавирусом. На сегодня осуществлено уже около 40 визитов, в важнейшие из них — повторно.

“Мы стараемся, чтобы наша помощь была наиболее эффективная и нужная, потому как только получали первые поставки, сразу распределяли и передавали их в больницу. На то, чтобы закупить оборудование, понадобилось немного больше времени. В областную больницу за период карантина передаем помощь уже в четвертый раз, ведь эта больница готова принять больше больных”, — говорит Пономаренко.

Директор Благотворительного фонда “МХП-Громаді” Татьяна Волочай отмечает, что поиск, заказ, закупка, распределение и передача помощи — очень трудоемкий процесс, где задействовано большое количество людей и ресурсов, для этого работала большая команда специалистов.

От имени всех медиков Черкасской благодарит за помощь руководитель управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Лариса Кошевая и отмечает, что поддержка МХП в борьбе с COVID-19 в Черкасской была всегда своевременная и нужная.

Справка УНН: МХП — крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка — “Наша Ряба”. Владелец компании Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93