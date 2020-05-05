Три черкасские больницы получили почти 3 млн грн от МХП

“Это уже повторные визиты благотворителей в медицинские учреждения в пределах платформы сотрудничества бизнеса, власти и общины „Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19“. Кроме средств индивидуальной защиты персонала, медицинские учреждения получили важное для спасения тяжелых больных оборудования, в частности кислородные концентраторы и мониторы пациента”, — отмечают в объединении.

По словам главного врача Черкасской областной больницы Александра Дудника, такая поддержка особенно ценна, потому что именно это оборудование нужно для реанимационных мер, что может использоваться не только во время пандемии.

От имени медперсонала за помощь поблагодарила и главный врач Черкасской инфекционной больницы Светлана Волгина, отметив, что помощь от благотворителей на первом этапе борьбы с пандемией сыграла важную роль, так как запасов средств индивидуальной защиты для медперсонала в больницах было недостаточно.

Главный врач Черкасской ЦРБ Николай Гуськов отметил, что помощь от МХП позволяет максимально развернуть мощности медучреждения и вместе с тем лучше защитить врачей и оказать помощь больным.

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По словам координатора Черкасского областного штаба противодействия коронавируса от МХП Руслана Пономаренко, уже больше месяца команда МХП осуществляет выезды в больницы, ФАПы и амбулатории Черкасской области, чтобы передать средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и оборудование для борьбы с коронавирусом. На сегодня осуществлено уже около 40 визитов, в важнейшие из них — повторно.

“Мы стараемся, чтобы наша помощь была наиболее эффективная и нужная, потому как только получали первые поставки, сразу распределяли и передавали их в больницу. На то, чтобы закупить оборудование, понадобилось немного больше времени. В областную больницу за период карантина передаем помощь уже в четвертый раз, ведь эта больница готова принять больше больных”, — говорит Пономаренко.

Директор Благотворительного фонда “МХП-Громаді” Татьяна Волочай отмечает, что поиск, заказ, закупка, распределение и передача помощи — очень трудоемкий процесс, где задействовано большое количество людей и ресурсов, для этого работала большая команда специалистов.

От имени всех медиков Черкасской благодарит за помощь руководитель управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Лариса Кошевая и отмечает, что поддержка МХП в борьбе с COVID-19 в Черкасской была всегда своевременная и нужная.

Справка УНН: МХП — крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка — “Наша Ряба”. Владелец компании Юрий Косюк.