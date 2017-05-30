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Три банкомати залили монтажною піною у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження банкоматів в центрі Харкова на проспекті Незалежності, проспекті Науки та провулку Спартаківському. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Три банкомати залили монтажною піною у Харкові

"Правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження банкоматів в центрі Харкова", - йдеться у повідомлені.

Інформація про те, що на проспекті Незалежності, проспекті Науки та провулку Спартаківському пошкоджено банкомати, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції сьогодні близько 09:00.

На місця події виїхали працівники Шевченківського відділу поліції. Встановлено, що невідомі залили банкомати монтажною піною.

Працівники слідчо-оперативної групи опитали свідків. Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень.

Як повідомляв УНН 5 травня, хакерів, які викрадали кошти з банкоматів, судитимуть у Києві. 

 

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