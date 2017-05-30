Три банкомата залили монтажной пеной в Харькове

"Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов в центре Харькова", - говорится в сообщении.

Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09:00.

На места происшествия выехали сотрудники Шевченковского отдела полиции. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной.

Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

Как сообщал УНН 5 мая, хакеров, похищавших деньги из банкоматов, будут судить в Киеве.