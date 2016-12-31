Три авто, які розшукував Інтерпол, виявили на українському кордоні

Як повідомили у прес-службі, прикордонники Мукачівського загону виявили учора в пункті пропуску “Лужанка” автомобіль “Mерседес”. Даним транспортним засобом до сусідньої Угорщини намагався виїхати наш 47-річний співвітчизник. Однак під час проходження прикордонного контролю, щодо авто 2013 року випуску, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалось, що автівка, викрадена в Словаччині та розшукувався з 2015 року.

Також, під час заходів контролю у пунктах пропуску “Велика Писарівка” та “Малий Березний” виявили транспортні засоби прикордонники Сумського та Чопського загонів. Автівки “Тойота” та “БМВ” значилися в базі даних Інтерполу як викрадені.

За даним фактами прикордонники поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортні засоби передано співробітникам Національної поліції.