Три авто, которые разыскивал Интерпол, обнаружили на украинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе обнаружили три автомобиля, которые разыскивали по базе данных Интеропола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, пограничники Мукачевского отряда обнаружили вчера в пункте пропуска "Лужники" автомобиль "Mерседес". Данным транспортным средством в соседнюю Венгрию пытался выехать наш 47-летний соотечественник. Однако во время прохождения пограничного контроля, по авто 2013 выпуска, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что машина, похищена в Словакии и разыскивается с 2015 года.
Также, во время мероприятий контроля в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Малый Березный" обнаружили транспортные средства пограничники Сумского и Чопского отрядов. Машины "Тойота" и "БМВ" числились в базе данных Интерпола как похищенные.
По данным фактам пограничники проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев. Транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.