Три американські авіаносні групи проведуть навчання в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вперше за десять років Вашингтон проведе в Тихому океані масштабні навчання за участю відразу трьох авіаносців ВМС США. Про це повідомив командувач американським Тихоокеанським флотом адмірал Скотт Свіфт, передає УНН з посиланням Reuters.
Повідомляється, що маневри почнуться в суботу 11 листопада і триватимуть три дні.
Також наголошується, що в маневрах візьмуть участь авіаносець "Німіц" з ядерною силовою установкою, "Рональд Рейган" і "Теодор Рузвельт", призначені для ураження великих надводних цілей.
Як повідомляв УНН, США, Південна Корея і Австралія провели спільні військово-морські навчання біля берегів Республіки Корея.