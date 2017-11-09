Три американські авіаносні групи проведуть навчання в Тихому океані

Повідомляється, що маневри почнуться в суботу 11 листопада і триватимуть три дні.

Також наголошується, що в маневрах візьмуть участь авіаносець "Німіц" з ядерною силовою установкою, "Рональд Рейган" і "Теодор Рузвельт", призначені для ураження великих надводних цілей.

Як повідомляв УНН, США, Південна Корея і Австралія провели спільні військово-морські навчання біля берегів Республіки Корея.