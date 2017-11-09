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Три американські авіаносні групи проведуть навчання в Тихому океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вперше за десять років Вашингтон проведе в Тихому океані масштабні навчання за участю відразу трьох авіаносців ВМС США. Про це повідомив командувач американським Тихоокеанським флотом адмірал Скотт Свіфт, передає УНН з посиланням Reuters.

Повідомляється, що маневри почнуться в суботу 11 листопада і триватимуть три дні.

Також наголошується, що в маневрах візьмуть участь авіаносець "Німіц" з ядерною силовою установкою, "Рональд Рейган" і "Теодор Рузвельт", призначені для ураження великих надводних цілей.

Як повідомляв УНН, США, Південна Корея і Австралія провели спільні військово-морські навчання біля берегів Республіки Корея.

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