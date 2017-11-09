Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане

Сообщается, что маневры начнутся в субботу 11 ноября и продлятся три дня.

Также отмечается, что в маневрах примут участие авианосец "Нимиц" с ядерной силовой установкой, "Рональд Рейган" и "Теодор Рузвельт", предназначенные для поражения крупных надводных целей.

Как сообщал УНН, США, Южная Корея и Австралия провели совместные военно-морские учения у берегов Республики Корея.