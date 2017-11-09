Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Впервые за десять лет Вашингтон проведет в Тихом океане масштабные учения с участием сразу трех авианосцев ВМС США. Об этом сообщил командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Скотт Свифт, передает УНН со ссылкой Reuters.
Сообщается, что маневры начнутся в субботу 11 ноября и продлятся три дня.
Также отмечается, что в маневрах примут участие авианосец "Нимиц" с ядерной силовой установкой, "Рональд Рейган" и "Теодор Рузвельт", предназначенные для поражения крупных надводных целей.
Как сообщал УНН, США, Южная Корея и Австралия провели совместные военно-морские учения у берегов Республики Корея.