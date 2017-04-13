“Трейд Коммодіті” отримало перемогу у дизельному тендері Маріупольського порту

Очікувана вартість вказаної закупівлі становила понад 3 млн грн (3 065 142 грн).

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 6 березня. Участь у ньому взяли три компанії: ТОВ “Євростандарт”, ТОВ “Трейд Коммодіті” і ТОВ “Тека Петролеум”. Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “Трейд Коммодіті” — 2 944 298 грн.

Таким чином, економія державних коштів ДП “Маріупольський морський торговельний порт”, порівняно з очікуваною вартістю тендера, становить більше 120 тис. грн.

Як повідомляв УНН, ProZorro не має жодних претензій до тендерних перемог “Трейд Коммодіті”.

Також нагадаємо, Міноборони на дизельному тендері зекономило майже 7,3 млн грн.