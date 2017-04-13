"Трейд Коммодити" одержало победу в дизельном тендере Мариупольского порта

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила более 3 млн грн (3065142 грн).

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 марта. Участие в нем приняли три компании: ООО "Евростандарт", ООО "Трейд Коммодити" и ООО "Тека Петролеум". Наименьшее ценовое предложение сделало ООО "Трейд Коммодити" - 2944298 грн.

Таким образом, экономия государственных средств ГП "Мариупольский морской торговый порт", по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составляет более 120 тыс. грн.

Как сообщал УНН, ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити".

Также напомним, Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн.