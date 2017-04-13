"Трейд Коммодити" одержало победу в дизельном тендере Мариупольского порта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В марте текущего года ГП "Мариупольский морской торговый порт" провел тендер на закупку 150 тонн дизельного топлива, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".
Ожидаемая стоимость указанной закупки составила более 3 млн грн (3065142 грн).
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 марта. Участие в нем приняли три компании: ООО "Евростандарт", ООО "Трейд Коммодити" и ООО "Тека Петролеум". Наименьшее ценовое предложение сделало ООО "Трейд Коммодити" - 2944298 грн.
Таким образом, экономия государственных средств ГП "Мариупольский морской торговый порт", по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составляет более 120 тыс. грн.
Как сообщал УНН, ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити".
Также напомним, Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн.