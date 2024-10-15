Третина інтернет-провайдерів України припинила діяльність - нардеп

Близько третини інтернет-провайдерів припинили свою діяльність. Йдеться про 1316 субʼєктів. Про це повідомив голова підкомітету з кібербезпеки комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко, передає УНН.

Федієнко повідомив, що звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК) щодо надання статистики скільки субʼєктів, які надавали послуги доступу до мережі Інтернет припинять свою роботу.

"НКЕК - це регулятор який займається саме питаннями провайдерів, та веде відповідний реєстр таких субʼєктів. Отримана відповідь мене не просто приголомшила! 1316 субʼєктів вийшли з реєстру регулятору, тобто припинили існування. Я не знаю куди вони пішли, можемо припустити що частина закрилась, частина пішла в тінь, та вийшли з під нагляду регулятора. Частина може буде продаватись", - написав Федієнко.

Згідно з відповіддю НКЕК, яку опублікував нардеп, протягом серпня-жовтня 2024 року (станом на 8 жовтня 2024 року) до НКЕК звернулося 487 суб'єктів господарювання із відповідними заявами про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, з них опрацьовано 386 заяв.

Найбільше суб'єктів припинило діяльність у Києві та Київській області - 156, у Черкаській області - 108 та Одеській області - 74.

За даними НКЕК, про послуги доступу до фіксованої мережі Інтернет у першому півріччі 2024 року відзвітували 3443 оператори.

Раніше Федієнко повідомляв, що 1 жовтня Державна податкова служба України перевела всіх інтернет-провайдерів, які були на спрощеній формі оподаткування галузі електронних комунікацій на загальну форму шляхом анулювання дати реєстрації.

Доповнення

6 жовтня петиція на сайті Кабміну про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Ще в березні Інтернет Асоціація України закликала членів Експертної ради при Мінфіні зупинити руйнівну ініціативу ДПС щодо скасування спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу у сфері інтернет-доступу.