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Третина інтернет-провайдерів України припинила діяльність - нардеп

Київ • УНН

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1316 суб'єктів вийшли з реєстру НКЕК, припинивши існування. Найбільше провайдерів закрилося у Києві та області, Черкаській та Одеській областях після зміни системи оподаткування.

Третина інтернет-провайдерів України припинила діяльність - нардеп

Близько третини інтернет-провайдерів припинили свою діяльність. Йдеться про 1316 субʼєктів. Про це повідомив голова підкомітету з кібербезпеки комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко, передає УНН

Федієнко повідомив, що звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК) щодо надання статистики скільки субʼєктів, які надавали послуги доступу до мережі Інтернет припинять свою роботу.  

"НКЕК - це регулятор який займається саме питаннями провайдерів, та веде відповідний реєстр таких субʼєктів.  Отримана відповідь мене не просто приголомшила! 1316 субʼєктів вийшли з реєстру регулятору, тобто припинили існування.  Я не знаю куди вони пішли, можемо припустити що частина закрилась, частина пішла в тінь, та вийшли з під нагляду регулятора. Частина може буде продаватись", - написав Федієнко. 

Згідно з відповіддю НКЕК, яку опублікував нардеп, протягом серпня-жовтня 2024 року (станом на 8 жовтня 2024 року) до НКЕК звернулося 487 суб'єктів господарювання із відповідними заявами про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, з них опрацьовано 386 заяв.

Найбільше суб'єктів припинило діяльність у Києві та Київській області - 156, у Черкаській області - 108 та Одеській області - 74. 

За даними НКЕК, про послуги доступу до фіксованої мережі Інтернет у першому півріччі  2024 року відзвітували 3443 оператори. 

Раніше Федієнко повідомляв, що 1 жовтня Державна податкова служба України перевела всіх інтернет-провайдерів, які були на спрощеній формі оподаткування галузі електронних комунікацій на загальну форму шляхом анулювання дати реєстрації. 

Доповнення

6 жовтня петиція на сайті Кабміну про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. 

Ще в березні Інтернет Асоціація України закликала членів Експертної ради при Мінфіні зупинити руйнівну ініціативу ДПС щодо скасування спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу у сфері інтернет-доступу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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