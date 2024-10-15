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Треть интернет-провайдеров Украины прекратила деятельность - нардеп

Треть интернет-провайдеров Украины прекратила деятельность - нардеп

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:11  •  6198 просмотра

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1316 субъектов вышли из реестра НКЭК, прекратив существование. Больше всего провайдеров закрылось в Киеве и области, Черкасской и Одесской областях после изменения системы налогообложения.

Около трети интернет-провайдеров прекратили свою деятельность. Речь идет о 1316 субъектах. Об этом сообщил председатель подкомитета по кибербезопасности комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко, передает УНН

Федиенко сообщил, что обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) о предоставлении статистики сколько субъектов, которые предоставляли услуги доступа к сети Интернет прекратят свою работу.  

«НКЭК - это регулятор, который занимается именно вопросами провайдеров, и ведет соответствующий реестр таких субъектов.  Полученный ответ меня не просто ошеломил! 1316 субъектов вышли из реестра регулятора, то есть прекратили существование.  Я не знаю куда они ушли, можем предположить, что часть закрылась, часть ушла в тень, и вышли из-под надзора регулятора. Часть может будет продаваться», - написал Федиенко. 

Согласно ответу НКЭК, который опубликовал нардеп, в течение августа-октября 2024 года (по состоянию на 8 октября 2024 года) в НКЭК обратилось 487 субъектов хозяйствования с соответствующими заявлениями об исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, из них обработано 386 заявлений.

Больше всего субъектов прекратило деятельность в Киеве и Киевской области - 156, в Черкасской области - 108 и Одесской области - 74. 

По данным НКЭК, об услугах доступа к фиксированной сети Интернет в первом полугодии  2024 года отчитались 3443 оператора. 

Ранее Федиенко сообщал, что 1 октября Государственная налоговая служба Украины перевела всех интернет-провайдеров, которые были на упрощенной форме налогообложения отрасли электронных коммуникаций на общую форму путем аннулирования даты регистрации. 

Дополнение

6 октября петиция на сайте Кабмина о недопущении отмены упрощенной системы налогообложения налогоплательщикам сферы электронных коммуникаций набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. 

Еще в марте Интернет Ассоциация Украины призвала членов Экспертного совета при Минфине остановить разрушительную инициативу ГНС по отмене упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса в сфере интернет-доступа. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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