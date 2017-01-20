Третя ракетка світу А.Радванська вибула з боротьби за перемогу на AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У другому колі турніру Великого шолома Australian Open третя ракетка світу полячка Агнешка Радванська зазнала поразки та вилетіла зі змагань, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Зустріч із 79-ю ракеткою світу 34-річною хорваткою Мірьян Лючич-Бароні, що тривала 62 хвилини, завершилася з рахунком 6:2, 6:3 не на користь переможниці 22 турнірів WTA А.Радванської.
Варто зазначити, що 34-річна М.Лючич-Бароні вперше за 19 років грала у другому колі австралійського "Мейджора".
Нагадаємо, що поразка від хорватки стала найбільш невдалим виступом польської тенісистки в Мельбурні з 2009 року, коли вона програла в першому колі.
Як повідомляв УНН, раніше тенісист з Узбекистану Денис Істомін в п'яти сетах здолав чинного чемпіона турніру серба Новака Джоковича.