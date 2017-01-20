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Третья ракетка мира А.Радванская выбыла из борьбы за победу на AUS Open

Третья ракетка мира А.Радванская выбыла из борьбы за победу на AUS Open

Киев • УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Во втором круге турнира Большого шлема Australian Open третья ракетка мира полька Агнешка Радванская потерпела поражение и вылетела с соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Встреча с 79-й ракеткой мира 34-летней хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, которая длилась 62 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:3 не в пользу победительницы 22 турниров WTA А.Радванской.

Стоит отметить, что 34-летняя М.Лючич-Барони впервые за 19 лет играла во втором круге австралийского "Мейджора".

Напомним, что поражение от хорватки стало самым неудачным выступлением польской теннисистки в Мельбурне с 2009 года, когда она проиграла в первом круге.

Как сообщал УНН, ранее теннисист из Узбекистана Денис Истомин в пяти сетах одолел действующего чемпиона турнира серба Новака Джоковича.

Украинские Национальные Новости

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