Третина європейців використовує інтернет для відеоігор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році 85% жителів країн ЄС у віці від 16 до 74 років користувалися інтернетом. Про це повідомляє Євростат, передає УНН.
Відзначається, що європейці користувалися інтернетом в самих різних цілях. Головним чином - для відправки/отримання електронної пошти (73%) і для пошуку інформації про товари і послуги (70%), відвідування соціальних мереж (56%).
Також повідомляється, що популярністю користувалися запити про здоров'я (52%) і пошук музики (48%).
При цьому, 29% жителів ЄС використовували інтернет для відеоігор, 42% - для телефонних і відео-дзвінків.
Нагадаємо, відеоігри пора визнати окремим видом мистецтва.