Третина енергоблоків АЕС в ремонті - Енергоатом

“18 листопада 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна потужність НАЕК „Енергоатом“ — 8 500 МВт, поточна потужність становить 8 500 МВт. 17 листопада 2020 станціями вироблено 204,5 млн кВт·г електроенергії”, — повідомили в “Енергоатомі”.

Нагадаємо, раніше “Енергоатом” звинуватили у зриві ремонтної кампанії енергоблоків АЕС та провокуванні дефіциту атомної електроенергії в країні. Серед причин називають порушення “Енергоатомом” тендерних процедур та неякісні послуги з ремонту.

Міненерго закликало “Енергоатом” терміново завершувати ремонти і виводити АЕС на заплановану потужність. Втім, досі “Енергоатом” тримає у ремонті третину енергоблоків країни.