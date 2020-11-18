Третина енергоблоків АЕС в ремонті - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Енергоблоки АЕС працюють на повну потужність, без обмежень. Водночас 5 із 15 енергоблоків досі в ремонті. Про це йдеться на сайті “Енергоатома”, передає УНН.
“18 листопада 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна потужність НАЕК „Енергоатом“ — 8 500 МВт, поточна потужність становить 8 500 МВт. 17 листопада 2020 станціями вироблено 204,5 млн кВт·г електроенергії”, — повідомили в “Енергоатомі”.
Нагадаємо, раніше “Енергоатом” звинуватили у зриві ремонтної кампанії енергоблоків АЕС та провокуванні дефіциту атомної електроенергії в країні. Серед причин називають порушення “Енергоатомом” тендерних процедур та неякісні послуги з ремонту.
Міненерго закликало “Енергоатом” терміново завершувати ремонти і виводити АЕС на заплановану потужність. Втім, досі “Енергоатом” тримає у ремонті третину енергоблоків країни.