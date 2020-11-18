Треть энергоблоков АЭС в ремонте - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Энергоблоки АЭС работают на полную мощность, без ограничений. В то же время 5 из 15 энергоблоков до сих пор в ремонте. Об этом говорится на сайте "Энергоатома", передает УНН.
"18 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся мощность НАЭК "Энергоатом" - 8500 МВт, текущая мощность составляет 8500 МВт. 17 ноября 2020 года станциями выработано 204,5 млн кВт·ч электроэнергии", - сообщили в "Энергоатоме".
Напомним, ранее "Энергоатом" обвинили в срыве ремонтной кампании энергоблоков АЭС и провоцировании дефицита атомной электроэнергии в стране. Среди причин называют нарушение "Энергоатомом" тендерных процедур и некачественные услуги по ремонту.
Минэнерго призвало "Энергоатом" срочно завершать ремонт и выводить АЭС на запланированную мощность. Впрочем, до сих пор "Энергоатом" держит в ремонте треть энергоблоков страны.