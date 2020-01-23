Тренувальні збори у Туреччині: "Зоря" здобула перемоги в двох спарингах за день

У першій зустрічі "Зоря" розгромила "Нефтчі" з Киргизії – 4:0. Дубль оформив Максим Луньов, ще забивали Дмитро Хомченовський та Ловро Цвек.

Слідом за спільним спарингом з "Нефтчі" на "Зорю" очікував матч з польським футбольним клубом "Лодзь". Долю баталії вирішив один точний удар від гравця українського колективу Владислава Кочергіна – 1:0.

Додамо, 25 січня "Зоря" зіграє із польським ФК "Пяст".