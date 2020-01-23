Тренировочные сборы в Турции: "Заря" одержала победы в двух спаррингах за день
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Турции луганская "Заря" провела два контрольных поединка в рамках тренировочного сбора перед восстановлением чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на сайт луганчан.
В первой встрече "Заря" разгромила "Нефтчи" из Киргизии - 4:0. Дубль оформил Максим Лунев, еще забивали Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек.
Вслед за общим спарринг с "Нефтчи" на "Зарю" ожидал матч с польским футбольным клубом "Лодзь". Судьбу баталии решил один точный удар от игрока украинского коллектива Владислава Кочергина - 1:0.
Добавим, 25 января "Заря" сыграет с польским ФК "Пяст".