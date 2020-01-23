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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Тренировочные сборы в Турции: "Заря" одержала победы в двух спаррингах за день

Киев • УНН

 • 11066 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Турции луганская "Заря" провела два контрольных поединка в рамках тренировочного сбора перед восстановлением чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на сайт луганчан.

Тренировочные сборы в Турции: "Заря" одержала победы в двух спаррингах за день

В первой встрече "Заря" разгромила "Нефтчи" из Киргизии - 4:0. Дубль оформил Максим Лунев, еще забивали Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек.

Вслед за общим спарринг с "Нефтчи" на "Зарю" ожидал матч с польским футбольным клубом "Лодзь". Судьбу баталии решил один точный удар от игрока украинского коллектива Владислава Кочергина - 1:0.

Добавим, 25 января "Заря" сыграет с польским ФК "Пяст".

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