Тренерська відставка: титулований наставник може очолити суперника збірної України по Євробаскету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент федерації баскетболу Словенії Матей Єравец підтвердив, що Радо Тріфуновіч склав свої повноваження головного тренера чоловічої національної збірної, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У відбірковому етапі на Євробаскет-2021 словенці здобули один виграш при поразці в квартеті F, де виступає збірна України.
Єравец повідомив, що словенська федерація веде переговори з дворазовим чемпіоном Євроліги головним тренером "ЦСКА" Дімітрісом Ітудісом. Повідомляється, що Ітудіс задоволений інтересом збірної Словенії до його персони.
Відзначимо, що в активі Ітудіса два чемпіонства в Євролізі, а також тренерський досвід в БК "Банвіт" з Туреччини та грецьких "Панатінаікоса", "Паніоніса", "ПАОКа" та інших".