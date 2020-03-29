Тренерская отставка: титулованный наставник может возглавить соперника сборной Украины по Евробаскету
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент федерации баскетбола Словении Матей Еравец подтвердил, что Радо Трифунович сложил свои полномочия главного тренера мужской национальной сборной, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В отборочном этапе на Евробаскет-2021 словенцы получили один выигрыш при поражении в квартете F, где выступает сборная Украины.
Еравец сообщил, что словенский федерация ведет переговоры с двукратным чемпионом Евролиги главным тренером "ЦСКА" Димитрисом Итудисом. Сообщается, что Итудис доволен интересом сборной Словении к его персоне.
Отметим, что в активе Итудиса два чемпионства в Евролиге, а также тренерский опыт в БК "Банвит" из Турции и греческих "Панатинаикосе", "Паниониосе", "ПАОК" и других".