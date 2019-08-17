Тренер "Вальядоліда": Лунін повністю готовий до конкуренції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Головний тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес розповів про процесу адаптації орендованого українського воротаря Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на AS.
"Лунін ще не повністю розуміє схему і тактику нашої гри, але він повністю готовий до конкуренції. У контракті Луніна немає пункту, який зобов'язує нас обов'язково випускати його на поле. Такого немає", - відзначив тренер.
Зазначимо, у 1-му турі Прімери "Вальядолід" зіграє на виїзді з "Бетісом".
Нагадаємо, що минулий сезон Лунін також провів в оренді, але не мав належної ігрової практики в "Леганес" – 7 матчів.