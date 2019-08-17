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Тренер "Вальядолида": Лунин полностью готов к конкуренции

Тренер "Вальядолида": Лунин полностью готов к конкуренции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес рассказал о процессе адаптации арендованного украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает УНН со ссылкой на AS.

"Лунин еще не полностью понимает схему и тактику нашей игры, но он полностью готов к конкуренции. В контракте Лунина нет пункта, который обязывает нас обязательно выпускать его на поле. Такого нет", - отметил тренер.

Отметим, в 1-м туре Примеры "Вальядолид" сыграет на выезде с "Бетисом".

Напомним, что прошлый сезон Лунин также провел в аренде, но не имел должной игровой практики в "Леганес" - 7 матчей.

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