Тренер "Вальядолида": Лунин полностью готов к конкуренции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес рассказал о процессе адаптации арендованного украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает УНН со ссылкой на AS.
"Лунин еще не полностью понимает схему и тактику нашей игры, но он полностью готов к конкуренции. В контракте Лунина нет пункта, который обязывает нас обязательно выпускать его на поле. Такого нет", - отметил тренер.
Отметим, в 1-м туре Примеры "Вальядолид" сыграет на выезде с "Бетисом".
Напомним, что прошлый сезон Лунин также провел в аренде, но не имел должной игровой практики в "Леганес" - 7 матчей.