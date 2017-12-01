Тренер "Шахтаря" відмовився очолити китайський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека не захотів працювати в одному із клубів Китаю, повідомляє УНН з посиланням на Independent.
44-річний португалець був зацікавлений у тому, щоб стати головним тренером "Евертона". Тому португальський фахівець відмовився від пропозиції китайського "Цзянсу Сунін". Проте англійський колектив сьогодні оголосив про призначення на пост наставника Сема Еллердайса. У підсумку Фонсека продовжить тренувати "гірників".
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Примітно, що за повідомленням видання "гірники" хочуть продовжити контракт португальця, який закінчиться в кінці цього сезону.
Зазначимо, що за "Цзянсу Сунін" виступає екс-футболіст "Шахтаря" Алекс Тейшейра, який в цьому сезоні в 19 матчах забив 8 голів.
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Додамо також, "Цзянсу" завершив нинішню кампанію лише на 12-му місці - 32 очки в 30 поєдинках.