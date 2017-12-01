Тренер "Шахтера" отказался возглавить китайский клуб

44-летний португалец был заинтересован в том, чтобы стать главным тренером "Эвертона". Поэтому португальский специалист отказался от предложения китайского "Цзянсу Сунин". Однако английский коллектив сегодня объявил о назначении на пост наставника Сэма Еллердайса. В итоге Фонсека продолжит тренировать "горняков".

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Примечательно, что по сообщению издания "горняки" хотят продлить контракт португальца, который закончится в конце этого сезона.

Отметим, что за "Цзянсу Сунин" выступает экс-футболист "Шахтера" Алекс Тейшейра, который в этом сезоне в 19 матчах забил 8 голов.

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Добавим также, "Цзянсу" завершил нынешнюю кампанию лишь на 12-м месте - 32 очка в 30 поединках.