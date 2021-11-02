Тренер "Шахтаря" назвав випадковістю "гольову засуху" клубу в Лізі чемпіонів

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Де Дзербі заявив, що клуб попри наразі не найкращі результати в Лізі чемпіонів буде продовжувати гнути свою філософію.

"Ми працюємо разом три-чотири місяці й чудово знаємо, як можемо прогресувати в майбутньому. Я вважаю, що наш прогрес може з'являтись у тому числі завдяки таким матчам зі складними суперниками. Далі демонструватимемо нашу ігрову філософію. Незалежно від того, сильний супротивник чи ні, для нас найголовніше – продовжувати свій шлях", - сказав італієць.

Також він розповів про випадковість того, що клуб після трьох турів не забив жодного голу в ЛЧ.

"Я вважаю, те, що ми ще не забили жодного гола в Лізі чемпіонів, випадково. Проти "Шерифа" ми мали 25 ударів, 110 м'ячів зіграли у штрафному майданчику суперника. З «Інтером» ми мали багато шансів. І з "Реалом", до його третього гола, ми теж створили деякі нагоди. Тож це випадково. І ми не повинні забувати, що 2 з 3 матчів ми провели без Траоре – це не виправдання, але просто факт. Грати без Траоре, звісно, важко", - додав фахівець.