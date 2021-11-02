Тренер "Шахтаря" назвав випадковістю "гольову засуху" клубу в Лізі чемпіонів

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45375 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 80060 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 75277 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 75406 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85783 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65816 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62571 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134774 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84358 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238791 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13946 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10073 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 11717 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 7830 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11072 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102688 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134778 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238794 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413376 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19659 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25642 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26436 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28166 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78377 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Тренер "Шахтаря" назвав випадковістю "гольову засуху" клубу в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 16741 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на пресконференції в Мадриді прокоментував майбутній поєдинок із "Реалом". Про це інформує УНН з посиланням на сайт "гірників".

Тренер "Шахтаря" назвав випадковістю "гольову засуху" клубу в Лізі чемпіонів

Цитата

Де Дзербі заявив, що клуб попри наразі не найкращі результати в Лізі чемпіонів буде продовжувати гнути свою філософію.
"Ми працюємо разом три-чотири місяці й чудово знаємо, як можемо прогресувати в майбутньому. Я вважаю, що наш прогрес може з'являтись у тому числі завдяки таким матчам зі складними суперниками. Далі демонструватимемо нашу ігрову філософію. Незалежно від того, сильний супротивник чи ні, для нас найголовніше – продовжувати свій шлях", - сказав італієць.

Також він розповів про випадковість того, що клуб після трьох турів не забив жодного голу в ЛЧ.

"Я вважаю, те, що ми ще не забили жодного гола в Лізі чемпіонів, випадково. Проти "Шерифа" ми мали 25 ударів, 110 м'ячів зіграли у штрафному майданчику суперника. З «Інтером» ми мали багато шансів. І з "Реалом", до його третього гола, ми теж створили деякі нагоди. Тож це випадково. І ми не повинні забувати, що 2 з 3 матчів ми провели без Траоре – це не виправдання, але просто факт. Грати без Траоре, звісно, важко", - додав фахівець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13