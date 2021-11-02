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Тренер "Шахтера" назвал случайностью "голевую засуху" клуба в Лиге чемпионов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресконференции в Мадриде прокомментировал предстоящий поединок с "Реалом". Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Тренер "Шахтера" назвал случайностью "голевую засуху" клуба в Лиге чемпионов

Цитата

Де Дзерби заявил, что клуб несмотря на пока не лучшие результаты в Лиге чемпионов будет продолжать гнуть свою философию.

"Мы работаем вместе три-четыре месяца и прекрасно знаем, как можем прогрессировать в будущем. Я считаю, что наш прогресс может появляться в том числе благодаря таким матчам со сложными соперниками. Далее будем демонстрировать нашу игровую философию. Независимо от того, сильный противник или нет, для нас самое главное - продолжать свой путь", - сказал итальянец.

Также он рассказал о случайности того, что клуб после трех туров не забил ни одного гола в ЛЧ.

"Я считаю, то, что мы еще не забили ни одного гола в Лиге чемпионов, случайно. Против "Шерифа" мы имели 25 ударов, 110 мячей сыграли в штрафной соперника. С "Интером" у нас было много шансов. И с "Реалом", до его третьего гола, мы тоже создали некоторые случаю. Так что это случайно. И мы не должны забывать, что 2 из 3 матчей мы провели без Траоре - это не оправдание, но просто факт. Играть без Траоре, конечно, тяжело", - добавил специалист.

 

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