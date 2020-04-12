Тренер паралімпійської збірної України вилікувався від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Головний тренер національної паралімпійської збірної команди України з веслування на байдарках і каное В’ячеслав Загреба вилікувався від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН з посиланням на Федерацію каное України.
"Я нарешті одужав! Я вилікувався від COVID-19! Я дуже хочу подякувати всім лікарям, медсестрам, санітаркам, лікарям загальної практики, фармацевтам, благодійникам та іншим співробітникам Національної служби здоров'я, які працюють не покладаючи рук, щоб побороти COVID-19! Від себе особисто хочу сказати, що це підступна хвороба, невідома, але її можливо подолати. Ви повинні зрозуміти, що ні лікарі, ні влада жодної країни світу не мають достатнього досвіду в боротьбі з цим ворогом, а ціна помилки дуже висока - це людське життя! Ми всі відповідальні за цей жах! Тому що перемога починається з кожного з нас особисто", - заявив Загреба.
Нагадаємо, що ранком 11 квітня в Україні було зафіксовано 2 511 інфікована особа на коронавірус.
Як писав УНН, на Миколаївщині виявили перших два випадки COVID-19.