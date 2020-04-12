Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40316 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64049 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91459 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77403 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101535 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105461 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130234 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от COVID-19

Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Главный тренер национальной паралимпийской сборной команды Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

"Я наконец выздоровел, я вылечился от COVID-19 Я хочу поблагодарить всех врачам, медсестрам, санитаркам, врачам общей практики, фармацевтам, благотворителям и другим сотрудникам Национальной службы здоровья, которые работают не покладая рук, чтобы побороть COVID-19! От себя лично хочу сказать, что это коварная болезнь, неизвестна, но ее можно преодолеть. Вы должны понять, что ни врачи, ни власть ни одной страны мира не имеют достаточного опыта в борьбе с этим врагом, а цена ошибки очень высока - это человеческая жизнь! Мы все ответственны за этот ужас! Потому что победа начинается с каждого из нас лично", - заявил Загреба.

Напомним, что утром 11 апреля в Украине было зафиксировано 2511 инфицированных коронавирусом.

Как писал УНН, в Николаевской области обнаружили первых два случая COVID-19.

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