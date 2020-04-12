Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от COVID-19

"Я наконец выздоровел, я вылечился от COVID-19 Я хочу поблагодарить всех врачам, медсестрам, санитаркам, врачам общей практики, фармацевтам, благотворителям и другим сотрудникам Национальной службы здоровья, которые работают не покладая рук, чтобы побороть COVID-19! От себя лично хочу сказать, что это коварная болезнь, неизвестна, но ее можно преодолеть. Вы должны понять, что ни врачи, ни власть ни одной страны мира не имеют достаточного опыта в борьбе с этим врагом, а цена ошибки очень высока - это человеческая жизнь! Мы все ответственны за этот ужас! Потому что победа начинается с каждого из нас лично", - заявил Загреба.

Напомним, что утром 11 апреля в Украине было зафиксировано 2511 инфицированных коронавирусом.

Как писал УНН, в Николаевской области обнаружили первых два случая COVID-19.