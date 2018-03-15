Тренер "Лаціо": футболісти "Динамо" не грають від оборони

"Ми всі розуміємо відповідальність, багато зусиль було вкладено в минулому і цьому році, щоб дістатися до стадії Ліги Європи. 1/8 Ліги Європи - дуже важлива стадія і ми максимально викладемося в матчі", - розпочав коуч.

На думку Індзагі "Динамо" залишилось командою з великою кількістю сильних гравців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найдорожчий футболіст "Лаціо" пропустить поєдинок проти "Динамо"

"Динамо" - сильна команда з європейськими традиціями. Є багато сильних виконавців, вони не грають від оборони. Ми б хотіли, щоб наша гострота в матчі була на рівні матчів з "Міланом" і "Ювентусом", а не як в минулій грі", - підкреслив наставник.

Також тренер вважає некритичною цифру в 13 пропущених голів за сезон в період з 46 по 60 хвилині матчів: "у минулому сезоні в 19 матчах ми пропустили тільки 2 голи на своєму полі в першому таймі, але потім цей відрізок збільшився. Я б не сказав, що це критично. Ми, як і всі команди, намагаємося забивати і забивати трохи більше за суперника".

Додамо, що "динамівці" сьогодні о 20:00 зіграють у своєму домашньому комплекті форми білого кольору. "Динамівський" голкіпер вдягне зелений комплект форми. Гості проведуть гру у темно-синій формі (голкіпер – у червоному).

Нагадаємо, після бойової нічиєї в Римі з рахунком 2:2 київське "Динамо" і "Лаціо" визначать між собою учасника 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в столиці України.