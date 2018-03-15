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Тренер "Лацио": футболисты "Динамо" не играют от обороны

Тренер "Лацио": футболисты "Динамо" не играют от обороны

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Итальянский наставник ФК "Лацио" Симоне Индзаги заявил о большой важности стадии Лиги Европы в которой его клуб выступает сейчас с киевским "Динамо", а также дал оценку "бело-синим" перед очным матчем в ответ, информирует УНН со ссылкой на сайт "Динамо".

"Мы все понимаем ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы - очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче", - начал коуч.

По мнению Индзаги "Динамо" осталось командой с большим количеством сильных игроков.

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"Динамо" - сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с "Миланом" и "Ювентусом", а не как в прошлой игре", - подчеркнул наставник.

Также тренер считает некритичной цифру в 13 пропущенных голов за сезон в период с 46 по 60 минуту матчей: "в прошлом сезоне в 19 матчах мы пропустили только 2 гола на своем поле в первом тайме, но потом этот отрезок увеличился. Я бы не сказал, что это критично. Мы, как и все команды, стараемся забивать и забивать чуть больше соперника".

Добавим, что "динамовцы" сегодня в 20:00 сыграют в своем домашнем комплекте формы белого цвета. "Динамовский" голкипер наденет зеленый комплект формы. Гости проведут игру в темно-синей форме (голкипер - в красном).

Напомним, после боевой ничьей в Риме со счетом 2:2 киевское "Динамо" и "Лацио" определят между собой участника 1/4 финала Лиги Европы УЕФА в столице Украины.

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