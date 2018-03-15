Тренер "Лацио": футболисты "Динамо" не играют от обороны

КИЕВ. 15 марта. УНН. Итальянский наставник ФК "Лацио" Симоне Индзаги заявил о большой важности стадии Лиги Европы в которой его клуб выступает сейчас с киевским "Динамо", а также дал оценку "бело-синим" перед очным матчем в ответ, информирует УНН со ссылкой на сайт "Динамо".