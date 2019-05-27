Тренер "Карпат" подав у відставку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Львівські "Карпати" залишились без головного тренера. Команду покинув Фабрі Гонсалес. Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу, передає УНН.
"Насамперед, хочу вибачитися перед нашими уболівальниками за те, що фактично два дні клуб не повідомляв офіційну інформацію щодо відставки Фабрі Гонсалеса. Насправді, він повідомив керівництво про те, що залишає посаду головного тренера практично одразу після завершення матчу проти "Олімпіка". Однак, необхідно було провести низку формальних процедур, поставити підписи під усіма паперами і лише після цього надати офіційну інформацію", – розповів виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.
Як повідомили у прес-службі, до завершення чемпіонату "зелено-білих" готуватиме виконувач обов’язків головного тренера – Олександр Чижевський.
Нагадаємо, іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес очолив львівський футбольний клуб "Карпати" у січні.