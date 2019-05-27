Тренер "Карпат" подал в отставку
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Львовские "Карпаты" остались без главного тренера. Команду покинул Фабри Гонсалес. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба, передает УНН.
"Прежде всего, хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что фактически два дня клуб не сообщал официальную информацию об отставке Фабри Гонсалеса. На самом деле, он сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча с "Олимпиком". Однако, необходимо было провести ряд формальных процедур, поставить подписи под всеми бумагами и только после этого предоставить официальную информацию", - рассказал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.
Как сообщили в пресс-службе, до завершения чемпионата "зелено-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера - Александр Чижевский.
Напомним, испанский специалист Фабрисиано Гонсалес возглавил львовский футбольный клуб "Карпаты" в январе.