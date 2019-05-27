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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 121466 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111188 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137458 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130179 просмотра

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Тренер "Карпат" подал в отставку

Тренер "Карпат" подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 12242 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Львовские "Карпаты" остались без главного тренера. Команду покинул Фабри Гонсалес. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба, передает УНН.

"Прежде всего, хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что фактически два дня клуб не сообщал официальную информацию об отставке Фабри Гонсалеса. На самом деле, он сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча с "Олимпиком". Однако, необходимо было провести ряд формальных процедур, поставить подписи под всеми бумагами и только после этого предоставить официальную информацию", - рассказал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Как сообщили в пресс-службе, до завершения чемпионата "зелено-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера - Александр Чижевский.

Напомним, испанский специалист Фабрисиано Гонсалес возглавил львовский футбольный клуб "Карпаты" в январе.

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