Тренер "Челсі" оцінив шанси клубу на вихід у фінал Ліги Європи

“У перші 20 хвилин ми припустилися помилки. За моїми відчуттями команда намагалася зіграти на результат, в першу чергу прагнучи не пропустити. Складність в тому, що в поточному стані ми не здатні на це. Я вважаю, що це проблема психологічного характеру. Ми підійшли до матчу з невірним настроєм. На щастя, після пропущеного гола ми почали грати. Аж до 85 хвилини ми повністю контролювали хід зустрічі. Ми створили безліч гольових можливостей і заслужили перемогу, домінуючи протягом більшої частини зустрічі”, — відзначив Саррі.

Наставник виразив націленість на вихід команди у фінал та підсумкового завоювання трофею.

“Я хочу потрапити до фіналу, і неважливо, чи буде нам протистояти „Арсенал“ або „Валенсія“. Я хочу потрапити до фіналу, і на цей раз хочу не просто зіграти в ньому, але здобути перемогу. Три місяці тому ми потрапили в складну ситуацію в чемпіонаті, але змогли гідно вийти з неї. Тепер нам належить провести заключні 15 днів сезону, і ми як і раніше боремося за місце в четвірці і вихід у фінал Ліги Європи. У цьому сезоні ми заслужили трофей”, — додав рульовий “Челсі”.

Нагадаємо, що гра півфіналу ЛЄ у Франкфурті закінчилася нічиєю.