Тренер "Челси" оценил шансы клуба на выход в финал Лиги Европы

“В первые 20 минут мы допустили ошибку. По моим ощущениям команда пыталась сыграть на результат, в первую очередь стараясь не пропустить. Сложность в том, что в текущем состоянии мы не способны на это. Я считаю, что это проблема психологического характера. Мы подошли к матчу с неверным настроением. К счастью, после пропущенного гола мы начали играть. До 85 минуты мы полностью контролировали ход встречи. Мы создали множество голевых возможностей и заслужили победу, доминируя на протяжении большей части встречи”, — отметил Сарре.

Наставник выразил нацеленность на выход команды в финал и итоговое завоевание трофея.

“Я хочу попасть в финал, и неважно, будет нам противостоять „Арсенал“ или „Валенсия“. Я хочу попасть в финал, и на этот раз хочу не просто сыграть в нем, но одержать победу. Три месяца назад мы попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выйти из нее. Теперь нам предстоит провести заключительные 15 дней сезона, и мы по-прежнему боремся за место в четверке и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей”, — добавил рулевой “Челси”.

Напомним, что игра полуфинала ЛЕ во Франкфурте закончилась ничьей.