Тренер "Челси" оценил шансы клуба на выход в финал Лиги Европы

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Итальянский наставник “Челси” Маурицио Сарри остался доволен игрой команды против “Айнтрахта”, но не результатом, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.

“В первые 20 минут мы допустили ошибку. По моим ощущениям команда пыталась сыграть на результат, в первую очередь стараясь не пропустить. Сложность в том, что в текущем состоянии мы не способны на это. Я считаю, что это проблема психологического характера. Мы подошли к матчу с неверным настроением. К счастью, после пропущенного гола мы начали играть. До 85 минуты мы полностью контролировали ход встречи. Мы создали множество голевых возможностей и заслужили победу, доминируя на протяжении большей части встречи”, — отметил Сарре.

Наставник выразил нацеленность на выход команды в финал и итоговое завоевание трофея.

“Я хочу попасть в финал, и неважно, будет нам противостоять „Арсенал“ или „Валенсия“. Я хочу попасть в финал, и на этот раз хочу не просто сыграть в нем, но одержать победу. Три месяца назад мы попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выйти из нее. Теперь нам предстоит провести заключительные 15 дней сезона, и мы по-прежнему боремся за место в четверке и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей”, — добавил рулевой “Челси”.

Напомним, что игра полуфинала ЛЕ во Франкфурте закончилась ничьей.

Украинские Национальные Новости

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