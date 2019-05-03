Кривдники українських клубів розписали нічию у першій грі півфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Лондонський “Челсі” у Франкфурті провів гостьовий поєдинок проти “Айнтрахту” в рамках першого півфінального протистояння Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
Господарі були більш активнішими на початку баталії і домоглися свого в середині 45-хвилинки. Швидкий випад німців обернувся верховим навісом з лівого флангу у виконанні Костіча. Йовіч більярдним ударом головою відправив м’яч під самісіньку штангу воріт.
Після цього лондонський колектив почав йти відіграватися і зумів це зробити вже на останній хвилині основного часу першої половини гри. Біля воріт Траппа відбувся розіграш кутового, у боротьбі за м’яч Лофтус-Чік заволодів ним та заграв Педро. У підсумку іспанець влучив у рамку воріт — 1:1.
Загалом “сині” статистично перевершили німців по всім параметрам — 16:5 за ударами, 5:1 за ударами в площину, 18:10 штрафні, 11:4 кутові та 597 зроблених передач проти 290 у “Айнтрахту”. Варто згадати і постріл Давіда Луїза зі штрафного у поперечину. Проте все вище перераховане не дозволило лондонцям святкувати виграш — 1:1.
Примітно, що “Челсі” встановив новий рекорд турніру — 16 безпрограшних матчів поспіль.
Додамо, друга зустріч команд пройде на “Стемфорд Брідж” 9-го травня.
Нагадаємо, що на попередніх стадіях турніру “Айнтрахт” вибив з сітки “Шахтар”, а “Челсі” впорався з “Динамо”.