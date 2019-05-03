Обидчики украинских клубов расписали ничью в первой игре полуфинала Лиги Европы

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Лондонский “Челси” во Франкфурте провел гостевой поединок против “Айнтрахта” в рамках первого полуфинального противостояния Лиги Европы, передает корреспондент УНН.

Хозяева были более активными в начале баталии и добились своего в середине 45-минутки. Быстрый выпад немцев обернулся верховым навесом с левого фланга в исполнении Костича. Йович бильярдным ударом головой отправил мяч под самую штангу ворот.

После этого лондонский коллектив начал идти отыгрываться и сумел это сделать уже на последней минуте основного времени первой половины игры. У ворот Траппа состоялся розыгрыш углового, в борьбе за мяч Лофтус-Чик завладел им и заиграл Педро. В итоге испанец попал в створ ворот — 1:1.

Всего “синие” статистически превзошли немцев по всем параметрам — 16:5 по ударам, 5:1 по ударам в створ, 18:10 штрафные, 11:4 угловые и 597 сделанных передач против 290 у “Айнтрахта”. Стоит вспомнить и выстрел Давида Луиза со штрафного в перекладину. Однако все выше перечисленное не позволило лондонцам праздновать выигрыш — 1:1.

Примечательно, что “Челси” установил новый рекорд турнира — 16 беспроигрышных матчей подряд.

Добавим, вторая встреча команд пройдет на “Стэмфорд Бридж” 9 мая.

Напомним, что на предыдущих стадиях турнира “Айнтрахт” выбил из сетки “Шахтер”, а “Челси” справился с “Динамо”.

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