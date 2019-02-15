Тренер "Аяксу" назвав ганьбою рішення арбітра у матчі проти "Реалу"

“Я бачив відмінний „Аякс“ проти суперника світового класу і одного з найкращих клубів Європи. Я думаю, що більшу частину гри ми домінували і створювали моменти. Єдина точка критики — це наша неефективність. Ми повинні були вирішувати моменти краще, тоді ми б виграли в один або більше голів. Якщо ви робите невеликі помилки, така команда, як „Реал“, буде нещадна і покарає вас за це”, — розпочав коуч.

На думку Тен Хага рефері матчу припустився помилки у не зарахованому взятті воріт “Реалу”.

“Стався момент з VAR, який може бути дуже вирішальним на цьому етапі змагання. Це ганьба, що гол скасували. Судді дали абсолютно різні пояснення. Наш гравець нібито завадив воротареві і знаходився в офсайді. „Реал“ на виїзді переміг „Аякс“: фантастичний матч амстердамців, чемпіонський характер „бланкос“ та суперечливий арбітраж. Я бачив повтор. Можливо, буде потрібно ще один з іншого ракурсу. Не вважаю, що там був офсайд”, — додав Тен Хаг.

Як повідомляв УНН, “Реал” забив другий м’яч у заключну 10-хвилинку і святкував виграш 2:1.