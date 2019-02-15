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Тренер "Аякса" назвал позором решение арбитра в матче против "Реала"

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 • 7844 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Наставник нидерландского “Аякса” Эрик Тен Хаг прокомментировал ход событий во вчерашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов с “Реалом”, сообщает УНН со ссылкой на FourFourTwo.

“Я видел отличный „Аякс“ против соперника мирового класса и одного из лучших клубов Европы. Я думаю, что большую часть игры мы доминировали и создавали моменты. Единственная точка критики — это наша неэффективность. Мы должны были решать моменты лучше, тогда мы бы выиграли в один или более гол. Если вы делаете небольшие ошибки, такая команда, как „Реал“, будет беспощадная и накажет вас за это”, — начал коуч.

По мнению Тен Хага рефери матча допустил ошибку в не засчитанном взятии ворот “Реала”.

“Произошел момент с VAR, который может быть очень решающим на этом этапе соревнования. Это позор, что гол отменили. Судьи дали совершенно разные объяснения. Наш игрок якобы помешал вратарю и находился в офсайде. „Реал“ на выезде победил „Аякс“: фантастический матч амстердамцев, чемпионский характер „бланкос“ и противоречивый арбитраж. Я видел повтор. Возможно, потребуется еще один с другого ракурса. Не думаю, что там был офсайд”, — добавил Тен Хаг.

Как сообщал УНН, “Реал” забил второй мяч в заключительную 10-минутку и праздновал выигрыш 2:1.

Украинские Национальные Новости

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